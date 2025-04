La situazione bradisismica nei Campi Flegrei resta sotto osservazione, nonostante un lieve rallentamento del fenomeno. Non si escludono nuovi terremoti. A rivelarlo è il direttore dell’INGV, Mauro Di Vito, durante il suo intervento al consiglio comunale di Pozzuoli dedicato al bradisismo.

Campi Flegrei, Di Vito (INGV): “Sollevamento suolo e flusso gas elevato. Ci saranno altri terremoti”

«La deformazione del suolo sta continuando ad una velocità leggermente più bassa, ma stiamo sui 2 cm al mese e non è un valore basso» ha spiegato Mauro Di Vito. «Gli altri parametri ci stanno segnalando un flusso di gas molto elevato – ha aggiunto – una condizione che testimonia che il processo sta continuando, seppur leggermente rallentato. Avremo altri terremoti, dobbiamo convivere con questo fenomeno».

“Soldi stanziati insufficienti”

Alle preoccupazioni scientifiche si affiancano quelle amministrative e sociali. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha evidenziato le difficoltà economiche che il Comune sta affrontando: «I soldi stanziati sono insufficienti. Bisogna diminuire i tempi di attesa rispetto alla vulnerabilità sismica. C’è bisogno di dare risposte adeguate agli sfollati e a quei cittadini che vogliono vivere in sicurezza». Il primo cittadino ha anche sottolineato gli sforzi dell’amministrazione per alleggerire la pressione fiscale su chi è più colpito: «Stiamo cercando di esentare queste categorie dalla Tari e dai canoni comunali, ma tali misure non sono sufficienti. C’è bisogno che lo Stato ci dia una mano».

Durante il consiglio si è discusso anche della proroga del CAS (contributo di autonoma sistemazione), la cui scadenza è prevista per dicembre 2025, e della possibilità di delocalizzare alcuni istituti scolastici ubicati in prossimità degli epicentri delle scosse.

Il commissario straordinario di governo, Fulvio Maria Soccodato, ha illustrato il piano degli interventi già finanziati: «Ad oggi abbiamo attivato interventi per circa 210 milioni di euro. A marzo saranno operativi i primi investimenti sia sulla parte che riguarda l’edilizia pubblica, sia per le infrastrutture». In particolare, ha spiegato che «sono previsti interventi per 21 scuole, per un finanziamento di 136 milioni di euro, con cantieri che inizieranno da giugno, mentre quattro sono già aperti». L’obiettivo è mettere in sicurezza gli studenti, con lavori rapidi e che non compromettano la continuità didattica.

Sul fronte infrastrutture, Soccodato ha annunciato lavori urgenti per il porto di Pozzuoli, che sarà oggetto di interventi provvisori per garantirne la piena operatività. «Già a maggio completeremo la banchina galleggiante provvisoria per consentire lo sbarco in sicurezza dei traghetti». Inoltre, sono stati stanziati oltre 3 milioni di euro per interventi urgenti sulle reti fognarie.