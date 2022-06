Impennata di contagi oggi in Campania. Sono oltre 10mila i positivi su 32mila test processati. Sono 4 i decessi registrati nelle ultime 48 ore; mentre un decesso è stato registrato ieri, ma è avvenuto in precedenza. I dati sono stati comunicati dall’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid.

Campania, aumento di contagi

Balzo in avanti anche per quanto riguarda il numero delle persone ricoverate in Campania, il dato è evidente soprattutto per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria Covid, dove negli ultimi due giorni sono stati accolti 50 pazienti.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 10.602

di cui:

Positivi all’antigenico: 10.106

Positivi al molecolare: 496

Test: 32.615

di cui:

Antigenici: 28.158

Molecolari: 4.457

Deceduti: 4 (*)

(*) Nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.