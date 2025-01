Il 10eLotto premia la Campania dove sono stati vinti 33.500 euro totali: a Grottaminarda, in provincia di Avellino, centrato un 9 da 20mila euro, mentre, come riporta Agipronews, a Tramonti (SA) sono stati vinti 13.500 euro grazie a un 6 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 124,9 milioni da inizio anno.

Campania, vinti 33mila euro al 10eLotto e 110mila al Lotto

Esulta la Campania con il Lotto. Nelle ultime estrazioni del 10 e dell’11 gennaio 2025, come riporta Agipronews, centrate vincite per oltre 110mila euro in totale in tutta la regione. Nella giornata di venerdì ad Avellino vinti 19.125 euro grazie a 3 ambi e un terno; colpo che sfiora invece i 15mila euro a Napoli con la medesima combinazione. A Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, un fortunato giocatore porta a casa 9.750 euro sempre con tre ambi e un terno.

Sabato 11 gennaio, invece, a Napoli conquistato un premio da 22.500 grazie ad un terno, seguito dai 14.500 di Sorrento, in provincia di Napoli, ancora con tre ambi e un terno, stessa combinazione ad Arzano per una vincita da quasi 11mila euro. Chiudono il conto regionale Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, con due colpi da 25mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro per un importo totale da inizio 2025 di 44,4 milioni di euro.