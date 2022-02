Migliora la situazione epidemiologica in Campania. “Credo che ci stiamo avviando verso l’uscita dall’epidemia. Dopo la prossima settimana la regione potrà tornare in zona bianca, non cambia granché ma almeno cambia dal punto di vista psicologico”, ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento social del venerdì.

Campania verso la ripresa, De Luca: “Tra due settimane in zona bianca, ma resta ancora la mascherina”

“Abbiamo terapie intensive al di sotto del 10%, questo significa che la linea del rigore produce risultati positivi. Questo ci consentirà di riaprire le attività ordinarie negli ospedali, oggi dobbiamo ritornare a offrire servizi rapidi a pazienti non covid”, ha aggiunto l’ente di Palazzo Santa Lucia.

“Se la situazione prosegue così – ha proseguito – credo che già per fine mese riapriremo i reparti che erano stati destinati ai pazienti covid”.

L’obbligo della mascherina all’aperto resterà ancora in Campania, secondo De Luca è importante “proteggersi da più in situazioni di assembramento, come all’uscita da scuola o nelle serate di movida”.