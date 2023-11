Solo un giorno di tregua dal maltempo, poi piogge e temporali faranno di nuovo capolino in Campania. A inizio settimana, infatti, la Penisola farà i conti con un’ultima ansa ciclonica legata alla vecchia tempesta Domingos in allontanamento.

Campania, breve tregua dal maltempo: settimana all’insegna dei temporali

COme anticipa 3BMeteo, la nuova perturbazione in arrivo porterà piogge abbondanti soprattutto sulle regioni meridionali e una parte del Centro. In particolare sono attesi dei temporali tra Sardegna, Sicilia, basso Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia e dei rovesci su Molise, Puglia e Basilicata.

L’instabilità durerà per quasi l’intera settimana, a partire da martedì 7 novembre e sarà accompagnata da una nuova diminuzione delle temperature, con minime vicine ai 10 gradi e massime non superiori ai 20.

Ci aspettano giornate di forti precipitazioni e non è esclusa l’emanazione di una nuova allerta meteo da parte della Protezione Civile. Se le giornate di mercoledì 8 e giovedì 9 vedranno un’attenuazione dei fenomeni temporaleschi, da venerdì 10 novembre il maltempo tornerà a flagellare la Camapania.