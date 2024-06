La tregua dal caldo durerà alcuni giorni, ma a partire da venerdì 28 giugno le temperature torneranno a salire. Ad affermarlo gli esperti, che prevedono nuove ondate di calore in arrivo al Sud e in Campania.

Campania, tregua dal caldo sta per finire: in arrivo nuove ondate di calore

Anche se oggi, 25 giugno, temporali sparsi interesseranno gran parte della provincia di Napoli e Caserta, da domani tornerà a splendere il sole. Il tempo sarà stabile e le temperature in linea con la media stagionale. Le massime, in particolare, non supereranno i trenta gradi.

La svolta “termica” si registrerà a partire da venerdì 28 giugno, quando aumenteranno di nuove temperature e tasso di umidità. Con la nuova irruzione dell’anticiclone africano, si preannunciano picchi da 35/36 gradi. Non sono escluse allerte da parte della Protezione Civile proprio per le ondate di calore in arrivo sulla regione. Il caldo persisterà almeno fino all’inizio della prossima settimana.

“Fino a fine giugno ci sarà ancora la presenza dell’anticiclone africano che invaderà tutta la Campania con picchi di temperatura anche di 6-8 gradi in più della norma – spiega il professore Adriano Mazzarella a Fanpage.it -, con picchi di temperatura percepita ancora più elevati per la presenza di elevati tassi di umidità dell’aria”.