Ha fatto il giro del web l’appello di Tommaso, un ragazzo campano di 38 anni che si è rivolto a “Le Iene” per trovare l’amore. Si definisce “timido, brutto e cicciottello”. Sogna di avere una relazione sentimentale con una persona che l’accetti così com’è.

Tommaso vive ad Arpaia, in provincia di Benevento. Da circa 20 anni vive senza i genitori. Non ha un lavoro fisso, spesso sbarca il lunario con lavoretti in zona. Nel video-appello che ha realizzato per il programma di Italia 1, si è definito “brutto e cicciottello”. A raccogliere la sua testimonianza di vita l’inviata Nina Palmieri. Il colpo più duro che ha dovuto sopportare è la perdita della mamma, 21 anni fa. La donna era governante e non poteva badare a lui e alla sorellina minore. Così entrambi vissero in un collegio.

Proprio tra le mura di questa struttura fu preso di mira dai ragazzi più grandi e bullizzato. Per tornare a casa e sottrarsi alle violenze dei coetanei, si fece bocciare di proposito e a 17 anni fece ritorno a casa. Poco dopo, però, la mamma si ammalò di tumore e morì, lasciando soli entrambi i figli. Inizia il periodo più duro della vita di Tommaso. Cresce con un forte senso di inadeguatezza e una ferita interiore da cui non riuscirà più a guarire. Ha trovato però il coraggio di rivolgersi a Mediaset per trovare un lavoro e l’amore. Per continuare a dargli una mano c’è anche un’email: [email protected]

“Ci ha scritto perché cerca l’amore – si legge sulla pagina de Le Iene -: andiamo con Giovanna Nina Palmieri e Giovanni Fortunato da questo ragazzo dolcissimo con cui la vita non è stata affatto gentile. Lo aiutiamo a rimettersi in forma e a credere di più in se stesso. Per continuare a dargli una mano c’è anche un’email: [email protected]“.

La rinascita

Pochi giorni fa Tommaso ha inviato un video a “Le Iene” mentre si allena su un tapis roulant. Ha ringraziato tutti per il sostegno morale. Grazie all’aiuto di un medico, un personal trainer e di uno psicologo messi a disposizione dalla tramissione Mediaset, sta ricostruendo la sua autostima e migliorando il suo aspetto. Ha dichiarato di aver ricevuto già un paio di offerte di lavoro. “Mi manca solo una ragazza che mi voglia bene”, ha aggiunto.