Stop ai lavori, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, “nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole”. Lo ha deciso la Regione Campania con un’ordinanza con efficacia immediata. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 agosto di quest’anno.

Campania, stop al lavoro nelle ore più calde: arriva l’ordinanza della Regione

La decisione è stata presa dopo i recenti bollettini meteorologici, che annunciano continue ondate di calore su tutto il territorio regionale, e visto anche che “il lavoro nei campi e nei cantieri è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente nella presente stagione estiva che vede la Campania interessata da una eccezionale ondata di caldo”.

Per questi motivi, e considerato anche che ci sarà un ulteriore aumento delle temperature e che “l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche gravi”.

L’ordinanza

Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, salvi successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Campania: