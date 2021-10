Si mantiene stabile la curva dei contagi in Campania. Nell’ultimo bollettino diramata dall’Unità di Crisi sono infatti 324 i nuovi casi di Covid-19. Ieri erano stati 303, a fronte però di un numero di tamponi più alto.

Campania, il bollettino della regione Campania del 3 ottobre

Diminuscono i ricoverati in terapia intensiva. Sono infatti 18. In diminuzione anche quelli ordinari. Oggi 203 a fronte dei 206 di ieri. Si conta quattro deceduti, di cui uno deceduto in precedenza ma registrato ieri. Mentre la campagna vaccinale per la prima e la seconda dose è praticamente ferma, per la terza dose di vaccini Covid (per gli operatori sanitari) a Napoli si parte lunedì 4 ottobre: lo ha comunicato l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. Di seguito i dati del bollettino.

Positivi del giorno: 324

Test: 16.932

Deceduti: 4 (*)

Report posti letto su base regionale: