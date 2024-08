Tragedia questa mattina, giovedì 29 agosto, in un agriturismo di Padula, nel Vallo di Diano, dove un ragazzo di 13 anni, Vincenzo Fico, è deceduto mentre faceva il bagno nella piscina della struttura.

Campania, si tuffa in piscina e muore annegato: Vincenzo aveva 13 anni

Il 13enne era in compagnia della famiglia quando, per motivi ancora da accertare, è annegato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il piccolo. Purtroppo Vincenzo non c’è stato nulla da fare.

Un dramma sul quale indagano, ora, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal cap. Veronica Pastori, su delega della Procura della Repubblica di Lagonegro, che ha disposto l’esame esterno sulla salma a cura del medico legale, che resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria, ed il sequestro dell’agriturismo.

Da chiarire la dinamica del decesso dell’adolescente, che ha scosso l’intera comunità valdianese. Una tragedia simile era avvenuta il giorno di ferragosto in un agriturismo di Vico Equense, nella cui piscina annegò, sotto gli occhi dei genitori, un bimbo di appena 7 anni originario di Castellammare di Stabia, nel Napoletano.

Le parole del sindaco

“Siamo profondamente addolorati. Vincenzo era un ragazzo buono, allegro, gentile, gioioso, affettuoso, era lì con i suoi amici, come sempre. La sua è una famiglia conosciuta, perbene e dedita al lavoro. Il giorno dei funerali, proclamerò il lutto cittadino”. Lo ha dichiarato Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcella, il comune dove ere residente il 13enne.