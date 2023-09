È in condizioni disperate la donna volata giù per oltre 15 metri dopo aver tentato di entrare nella sua abitazione dal balcone passando per il ballatoio.

Campania. Senza chiavi prova ad entrare in casa dal balcone: 45enne vola giù dal 5° piano

La 45enne, di origini ucraine, ha tentato un salto per raggiungere il balcone di casa ma è caduta finendo sulla tettoia del portone d’ingresso. Prima di piombare a terra è rimbalzata sulle ringhiere di tutti i balconi.

I fatti sono accaduti nella serata di ieri in via Colonnette, a Benevento. La donna è stata trasportata all’ospedale San Pio dai sanitari del 118, accorsi sul posto. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale.

Secondo una primissima ricostruzione, la 45enne aveva dimenticato le chiavi di casa all’interno dell’appartamento: da qui l’idea di saltare dal ballatoio dell’edificio al balcone, dove la finestra era stata lasciata aperta.