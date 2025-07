La Guardia di Finanza di Benevento ha dato il via a un piano straordinario di controlli finalizzato al contrasto del lavoro “nero” e irregolare, nell’ambito della missione istituzionale di tutela dell’economia legale e del corretto funzionamento del mercato del lavoro.

Campania, scoperti 17 lavoratori in nero e 14 irregolari: sanzioni per 90mila euro

In tale contesto, i militari della Tenenza di Montesarchio hanno individuato una società operante nella provincia sannita che ha fatto largo uso di manodopera non in regola. L’attività ispettiva ha portato alla scoperta di ben 17 lavoratori impiegati completamente in nero e altri 14 irregolari, per i quali il datore di lavoro non aveva adempiuto agli obblighi previdenziali e assistenziali, nonostante fossero formalmente assunti.

Le indagini hanno riguardato in particolare gli anni 2022 e 2023 e sono partite dall’analisi di flussi economici in uscita dalla società, che risultavano riconducibili a compensi per prestazioni lavorative mai contrattualizzate. Tali compensi, secondo quanto accertato dai finanzieri, erano privi di qualunque forma di tutela, sia sotto il profilo retributivo che previdenziale e assistenziale.

L’operazione ha comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari a circa 90.000 euro nei confronti del datore di lavoro, responsabile delle gravi violazioni.

“La lotta al lavoro nero e allo sfruttamento dei lavoratori – spiegano le Fiamme Gialle – è una delle priorità dell’azione della Guardia di Finanza. Il sommerso da lavoro rappresenta una forma di illegalità che danneggia le imprese oneste e priva i lavoratori dei diritti fondamentali legati alla sicurezza e alla stabilità dell’impiego”.