Molestato da una donna di circa 45 anni. E’ successo a Pisciotta, in Cilento. Vittima un ragazzo di 21 anni, avvicinato in strada da una sconosciuta ninfomane che l’ha palpeggiato nelle parti intime e gli ha mostrato il seno.

Cilento, molestato e palpeggiato da sconosciuta: vittima un 21enne

Secondo quanto riportano fonti locali, la vicenda si è consumata ieri pomeriggio in località Acquabianca. Il 21enne passeggiava in strada quando sarebbe stato avvicinato dalla donna con la scusa di ricevere delle informazioni. La passante, di età ricompresa tra i 45 e i 50 anni, dopo le formalità iniziali, ha cominciato poi a fare domande sempre più spinte; poi ha alzato la felpa per mostrargli il seno e gli ha toccato le parti intime.

Il 21enne in strada si è divincolato a fatica. Poi è salito a bordo della sua auto e si è allontanato per sfuggire agli abusi della sconosciuta. La donna, a bordo di una Lancia Ypsilon grigia, è rimasta in zona per pochi minuti e poi è andata via. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione, che ora stanno indagando su quanto accaduto. Le immagini di videosorveglianza potrebbero essere decisive per identificare la “ninfomane” del Cilento.