Nuovo maxi-piano di assunzioni in Poste Italiane per il 2022. L’ente ha avviato un campagna di reclutamento con lo scopo di assumere Postini/Portalettere con contratto di lavoro a tempo determinato. Di seguito vedremo in quali città saranno effettuate le assunzioni, come fare per candidarsi e i requisiti richiesti.

Poste Italiane, nuovo piano di assunzioni: si cercano centinaia di postini

Poste Italiane punta ad assumere più di 10mila nuove figure nei prossimi anni nell’ambito di un piano di ricambio occupazionale. Intanto, nella sezione “lavora con noi” del suo sito ufficiale, la società offre l’opportunità di lavorare a tempo determinato in qualità di portalettere. Per presentare domanda è sufficiente possedere un diploma e una patente di guida. Di seguito i requisiti richiesti:

– diploma o laurea, in particolare possedere un diploma di scuola media superiore con voto minimo 70/100 oppure diploma di laurea , anche triennale, con voto minimo 102/110;

, anche triennale, con voto minimo 102/110; – patente di guida in corso di validità;

– idoneità alla guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc);

– certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza);

– per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo.

Come candidarsi

Il termine ultimo per presentare domanda è il 3 luglio 2022. In Campania si cercano portalettere a tempo determinato nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno. Posizioni aperte anche nel Lazio e in Calabria, in Toscana, in Puglia. Per candidarsi è sufficiente inoltrare il curriculum online accedendo alla sezione “lavora con noi” di Posteitaliane. Gli annunci rimangono online fino a quando l’azienda non riceve un numero prefissato di candidature.