Ancora un incidente mortale sulle strade della Campania. Nella mattinata di lunedì 19 giugno, una donna di 45 anni originaria della provincia di Potenza è deceduta mentre si stava recando sul posto di lavoro. Il terribile scontro è avvenuto all’alba lungo la Variante nel territorio di Manocalzati, poco dopo l’uscita Avellino Est dell’autostrada Napoli-Canosa.

Campania, sangue in autostrada: muore donna di 45 anni

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, la donna, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda, avrebbe perso il controllo per una distrazione o per un guasto meccanico al veicolo. L’auto si è ribaltata più volte finendo poi la sua corsa contro le barriere di protezione. Uno schianto fatale. Per lei non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno estratto il corpo della vittima dalle lamiere. I sanitari del 118 hanno anche provato a rianimarla ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, dopo un primo esame esterno da parte del medico legale, in attesa di disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.