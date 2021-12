Sono 1.325 i nuovi positivi in Campania su 31.268 tamponi processati nelle ultime 24 ore. A dirlo è l’Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero.

Sale ancora il tasso di positività

Il tasso di positività del 4,23%, leggermente più alto rispetto a quello registrato ieri del 3,69%.

C’è solo una vittima deceduta per Covid-19. Sul fronte dei ricoveri oggi si registra un sensibile aumento: i posti letto di degenza occupati sono 330, 8 in più rispetto a ieri. Resta invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: attualmente sono 22.

Bimbo positivo al Covid-19 ricoverato al Santobono: è fuori pericolo

È notizia di oggi, invece, la decisione dei medici di estubare un bambino di 11 anni, positivo al Covid-19, ricoverato da settimane al Santobono di Napoli. Il piccolo aveva purtroppo sviluppato una forma seria di polmonite, per questo motivo il ragazzino è rimasto per giorni in terapia intensiva. Dopo settimane di angoscia e preghiere, le condizioni dell’11enne sono migliorate: il piccolo respira autonomamente e pertanto è stato estubato. Nei prossimi giorni, il piccolo paziente sarà trasferito presso l’Unita operativa complessa di Fisiopatologia respiratoria dell’Ospedale Monaldi, diretta dal dottor Giuseppe Fiorentino, che ha supportato l’equipe del Santobono nell’assistenza, per proseguire con un percorso di riabilitazione respiratoria.

Superate le 9 milioni di dosi somministrate

La Campania sfonda il muro delle 9 milioni di dosi somministrate. I cittadini che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-covid sono 4.354.798, mentre coloro ai quali è stata somministrata la seconda dose sono 3.876.613. Prosegue invece la somministrazione della terza dose: ad oggi in Campania 777.769 l’hanno ricevuta.