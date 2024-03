Sospetta presenza di infestanti nella barrette multicereali, scatta il richiamo. Due i provvedimenti disposti per altrettanti lotti dal Ministero della Salute su segnalazione degli stessi produttori. Ecco quelli interessati.

Rischio contaminazione infestanti, ritirati alcuni lotti di note barrette di cereali

Rischio microbiologico per sospetta contaminazione da infestanti. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo da parte del produttore di un lotto nel primo di Barrette Multicereali- Gusto Classico a marchio Cerealitalia I.D. S.p.A.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 126 gr con il numero di lotto L23150 e il termine minimo di conservazione 30/05/2024. Nel secondo richiamo sono interessate le Barrette Multicereali – Gusto cioccolato extrafondente e cocco e nello specifico il lotto L23236 e il termine minimo di conservazione 24/08/2024. I due snack sono stati prodotti dall’azienda Cerealitalia I.D. S.p.A. nello stabilimento di Frigento, in provincia di Avellino, in Contrada Taverna di Annibale, Lotti 16/17).

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare le barrette di cereali con i di lotti indicati e restituirle al punto vendita d’acquisto.