Archiviati Natale e Capodanno, comincia a gennaio il periodo dei saldi. La Regione Campania ha stabilito la data d’inizio degli sconti invernali per tutto il territorio: il 5 gennaio 2024, un giorno prima dell’Epifania.

Campania, quando iniziano i saldi 2024: c’è la data

La Giunta regionale, dopo aver deliberato l’inizio dei saldi, ha anche fissato il termine massimo per la durata dei sconti, vale a dire 60 giorni. I prezzi al ribasso potranno essere applicati entro e non oltre il 5 marzo 2024. Ciò significa che i consumatori campani avranno due mesi a disposizione per fare acquisti, approfittando dei saldi.

Secondo i dati nazionali, ogni persona spenderà in media 137 euro, 306 a famiglia, per complessivi 4,8 miliardi di euro in Italia, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio. In cima ai desideri degli italiani ci sono le scarpe. Seguono prodotti di maglieria, capispalla, capi di camiceria, magliette e intimo. Ma c’è anche chi cerca borse o altri accessori, dalle sciarpe alle cinture

Alcune regole

Per Confcommercio e Federazione Moda Italia è importante ricordare alcune regole per fare shopping in maniera consapevole.