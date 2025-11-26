È in via di miglioramento il quadro meteo che sta interessando la Campania: all’attenuazione dei temporali già previsto per la seconda parte della giornata odierna, seguirà un ulteriore affievolimento delle precipitazioni a partire dalla mezzanotte, quando i fenomeni saranno a scala locale e non più diffusa. In qualche zona, dunque, anche nella giornata di domani potranno verificarsi rovesci e temporali ma in maniera “isolata”.

Campania, prorogata allerta meteo gialla fino a domani su tutta la fascia costiera

Permane, invece, il rischio idrogeologico anche in assenza di nuove piogge. Per questo motivo, il Centro Funzionale della Regione Campania, ha prorogato fino alle 14 di domani l’avviso di criticità di livello Giallo sull’intera fascia costiera, cioè dal litorale casertano fino al basso Cilento (queste, in dettaglio, le zone interessate: 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 2: Alto Volturno e Matese; 3: Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; 5: Tusciano e Alto Sele; 6: Piana Sele e Alto Cilento, 8: Basso Cilento).

Questa la sintesi delle allerte meteo. Attualmente in vigore e valida fino alle 23.59 di oggi, 26 novembre:

Allerta meteo gialla su tutta la Campania con precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità; fenomeni tendenti ad isolati dalla sera. Rischio Idraulico con possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno.

Dalle 23.59 di oggi fino alle 14 di domani:

Allerta meteo gialla su 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 2: Alto Volturno e Matese; 3: Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; 5: Tusciano e Alto Sele; 6: Piana Sele e Alto Cilento, 8: Basso Cilento. Rischio idrogeologico residuo.