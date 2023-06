Campania, il malore poi lo schianto contro un albero: Carmine muore sul colpo

Tragedia nell’avellinese dove ha perso la vita Carmine Capobianco a causa di un incidente stradale. L’uomo, 41 anni, originario di Villamaina, piccolo comune della provincia di Avellino, era a bordo del suo scooter quando ha accusato un malore e ha perso il controllo del suo scooter finendo la corsa contro un albero.

Campania, prima il malore poi lo schianto contro un albero: Carmine muore sul colpo

L’impatto contro il tronco è stato violentissimo tanto da non lasciargli alcuno scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 41enne. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri di Flumeri e della Compagnia di Mirabella Eclano per i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Il primo cittadino del piccolo paesino ha annunciato il lutto cittadino il giorno delle esequie. La salma è stata subito liberata, infatti, i funerali si terranno alle ore 17 di oggi nella chiesa Madre in Villamaina. Carmine lascia la compagna e la figlia.