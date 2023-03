Incastrato da una scarpa persa durante la fuga. Un rapinatore 37enne di nazionalità serba è stato raggiunto questa mattina da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Benevento eseguita dai carabinieri di San Leucio del Sannio. E’ gravemente indiziato di una rapina commessa nel settembre 2020 avvenuta ad Apollosa (Benevento).

Campania, rapinatore-cenerentola: perde la scarpa nella fuga e viene incastrato

Secondo gli inquirenti, il 37enne insieme a due complici, tutti con volto coperto da passamontagna e armati con una mazza di legno, avrebbero commesso una rapina ai danni di tre uomini in un’abitazione della zona Epitaffio. I malviventi, in pieno giorno, erano stati notati dal proprietario dell’abitazione che, facendo rientro insieme alla propria moglie, aveva visto fuggire gli sconosciuti con la refurtiva tra le mani.

La fuga dei tre è stata romcabolesca. Uno di questi, nel tentativo di scappare, è stato colpito da un’auto in transito. Il secondo minacciò la donna utilizzando la mazza di legno che portava con sé. Un terzo aveva perso un cellulare e una scarpa. Proprio le successive indagini e l’esito degli accertamenti del Ris di Roma sulla scarpa hanno consentito di identificare il malvivente di 37 anni, che avrebbe già precedenti per reati simili avvenuti in altre zone del Sud Italia. L’ordinanza è stata notificata nel carcere di Bologna, dove l’uomo è detenuto nell’ambito di altri procedimenti penali.