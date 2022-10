Morto sotto gli occhi della moglie all’esterno di un tabacchi in via Nazionale. E’ la tragedia che si è consumata ieri ad Avellino, poco dopo le 17.

Malore killer ad Avellino, muore in strada sotto gli occhi della moglie

A perdere la vita, secondo quanto riporta Il Mattino, un uomo di 66 anni di Monteforte Irpino. La vittima si trovava a passeggio con alcuni parenti lungo una delle arterie principali del capoluogo irpino quando, all’altezza di un tabacchi, avrebbe accusato un malore.

Il 66enne si è accasciato a terra, chiedendo aiuto. Le persone presenti con lui, tra cui la coniuge, hanno allertamento immediatamente i soccorsi. Tuttavia, nonostante l’intervento tempestivo del 118, per l’uomo non c’è stato niente da fare. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Sopraggiunti anche i carabinieri di Avellino che hanno constatato il decesso avvenuto per cause naturali. Il corpo è stato già restituito alla famiglia per lo svolgimento del rito funebre.

Foto: Ottopagine.it