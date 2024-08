Napoli e la provincia non sono da bollino rosso per il caldo, ma l’afa e le alte temperature non danno ancora tregua. La colonnina di mercurio oscillerà tra i 30 e i 35 gradi, ma con l’alto tasso di umidità la percezione sarà più alta.

Weekend con 40 gradi in Campania

L’estate torrida, quindi, prosegue rendendo difficili le giornate, soprattutto per chi resta in città. Tanti vacanzieri, difatti, hanno scelto la seconda settimana di agosto per raggiungere le mete turistiche di mare o di montagna. La domanda che la maggior parte della popolazione si pone è: “Quanto durerà?”. Ebbene i prossimi giorni non promettono aria fresca. Il fine settimana sarà decisamente rovente con temperature che sfioreranno (e nell’entroterra supereranno) i 40 gradi. In particolare domenica 11 e lunedì 12 si preannunciano da bollino rosso.

Come sarà il mese di agosto

Tutta la prima metà di agosto sarà caratterizzata dal calore e dal cielo soleggiato. Dalla seconda metà del mese ci sarà un primo “sblocco” atmosferico. Arriveranno sull’Italia temperature fresche, ma anche piogge e temporali, soprattutto al Nord. Il primo fresco arriverà via via anche al Sud. Insomma per chi immaginava una tregua, dovrà ancora attendere: gli ultimi aggiornamenti meteo indicano che non ci saranno significativi cambiamenti a breve termine.