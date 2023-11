Si fa la conta dei danni a Napoli e provincia per il maltempo che si è abbattuto in queste ore sulla regione. I disagi più gravi si registrano nel capoluogo partenopeo tra allagamenti, strade sprofondate e traffico lungo le arterie principali.

Campania nella morsa del maltempo: allagamenti, strade crollate e fango

A Soccavo, quartiere occidentale di Napoli, si è verificato anche un incidente stradale in via Epomeo: qui, un camion è finito con la ruota in una buca. E proprio lungo la principale strada del quartiere Soccavo si segnalano in più punti sprofondamenti del manto stradale.

Non va meglio in provincia di Napoli. A Marano la pioggia battente ha provocato allagamenti lungo Corso Europa e in zona San Rocco, con il fango che ha invaso le strade. Danni da maltempo si registrano anche a Giugliano, in particolare sulla fascia costiera. Tante le segnalazioni che arrivano da cittadini esasperati.

Tombini saltati e acqua che supera in altezza i marciapiedi che costeggiano le carreggiate. Via Carraffiello sembra un fiume in piena a causa del nubifragio di stanotte. E come se non bastasse il vento forte ha divelto alcuni arbusti. Allagamenti anche sulla rampa di ingresso della Tangenziale, in direzione Lago Patria. A Caserta, invece, è stato chiuso il sottopasso di viale Elittico perché l’acqua che si è accumulata all’interno lo ha reso impraticabile.

Allerta meteo

L’allerta meteo, che era stata diramata ieri dalla Protezione civile della Regione Campania, per vento forte e mareggiate durerà sino a stasera alle ore 20, salvo ulteriori proroghe.