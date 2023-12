L’ultima frontiera dei ladri in Campania sarebbero gli specchietti delle auto. In provincia di Caserta, in appena due giorni, ne sarebbero stati asportati dalle macchine in sosta almeno 50.

San Felice a Cancello, boom di furti di specchietti d’auto: ipotesi mercato nero

Da tempo siamo abituati a ladri seriali che vandalizzano e saccheggiano macchine in sosta: c’è chi ruba i fanali anteriori e posteriori, chi lo stereo, chi persino la marmitta. Mai, però, ci si è trovati di fronte al furto degli specchietti retrovisori.

È quanto denuncia Casertace.net. A San Felice a Cancello, specificatamente nelle frazioni di Cancello Scalo e Botteghino, sono stati rubati circa 50 specchietti per auto. Si sono moltiplicate le segnalazioni sui social e sarebbero state sporte denunce alle forze dell’ordine. L’ipotesi è che ci sia un fiorente business legato alla ricettazione di specchi retrovisori per automobili. Meno probabile la pista di un maniaco.