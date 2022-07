Ancora sangue sulle strade della Campania. Ancora un morto a causa di un incidente stradale. L’ennesimo schianto è avvenuto stamane a Pratella, in provincia di Caserta, nei pressi dello stabilimento Lete.

A perdere la vita un uomo di soli 32 anni, Giacomo Tramo, di Casandrino.

Incidente a Pratella, morto 32enne

Secondo una prima ricostruzione, pare che il 32enne sia stato travolto da un’auto che non gli avrebbe lasciato scampo. Tramo, autista di camion, si trovava nei pressi dello stabilimento Lete per effettuare un carico. Prima di iniziare la giornata di lavoro pare che si fosse fermato a fare colazione. Di ritorno al camion, Tramo sarebbe stato travolto dall’auto in transito. Non è ancora del tutto chiara la dinamica né come l’auto abbia potuto investire l’uomo che era a piedi, centrandolo in pieno.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla vittima. Alla guida del veicolo pare ci fosse un veterinario che ora dovrà chiarire quanto accaduto. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Prata Sannita per i rilievi del caso. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente. Il 32enne lascia moglie e una figlia.

Sono già decine i messaggi di cordoglio sui social. “Con te ho condiviso diverse esperienze che mi hanno portato a considerarti Speciale. Oggi la vita si è portata via un pezzo di cuore” scrive Antonio. “Caro Giacomo…tra pochi giorni ci saremmo visti… purtroppo ciò non sarà possibile…ma voglio dire una cosa e voglio che tutti sappiano che sei una persona come poche…come lo sono i tuoi fratelli…con un cuore grande…un gran lavoratore..una persona gentile…una persona buona” sono invece le parole di Alessandro.

Solo questa mattina, sempre in Campania, un altro incidente mortale è avvenuto sull’Appia, all’altezza di Maddaloni.