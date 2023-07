Campania, giorno di festa finisce in tragedia: donna vola giù dal balcone e muore

Tragedia nel salernitano dove una donna di 82 anni è precipitata dal balcone mentre cercava di sistemare una zanzariera. L’anziana signora è volata giù dal 6° piano della finestra della sua abitazione ed è stramazzata al suolo. Un volo, di circa 20 metri che non le ha lasciato scampo. I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, lunedì 3 luglio.

Campania, giornata di festa finisce in tragedia: donna vola giù dal balcone. Era il compleanno del figlio

La vittima risponde al nome di Edith Winkler, di origine svizzera ma da anni residente a Salerno assieme al marito. In casa al momento della tragedia erano presenti anche il figlio Maurizio Maffei ed il marito della donna. Proprio ieri, il figlio compiva gli anni, e in casa si preparavano alla festa.

Sui social, l’uomo l’ha ricordata così: “Oggi mia mamma è andata via per sempre, facendo i suoi doveri che aveva come una fissazione: l’ordine in casa. Ha lottato per un tumore, ha amato la vita ed è caduta aggrappandosi alla zanzariera perché io avevo la fissa delle blatte. Ha tentato fino all’ultimo di salvarsi. Le sue ultime parole: “Auguri Maurizio, facciamo una bella festa”. Sono distrutto. Ho sempre festeggiato per tutti nella mia vita ma non lo farò mai più per me perché è andata via nel giorno del mio compleanno ed io non ho potuto salvarla.”

In tanti hanno espresso le proprie condoglianze all’imprenditore salernitano, nome noto nei locali della movida salernitana. La salma, dopo gli accertamenti di rito da parte delle forze dell’ordine, è stata restituita ai familiari per il rito funebre, in programma per oggi pomeriggio ai Salesiani.