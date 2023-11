Ore di apprensione a Mirabella Eclano, nell’avellinese, per la scomparsa di Francesco Oddo, 23 anni. Di lui non si hanno più notizia da 48 ore.

Campania, Francesco scomparso da 2 giorni: l’appello della famiglia

Francesco ha lasciato la sua abitazione martedì 28 novembre e da allora si sono perse le tracce: da quanto si apprende, l’ultima volta Francesco è stato avvistato mentre camminava sulla Statale 90 delle Puglie, in direzione di Avellino.

Decine gli appelli diffusi nelle ultime ore sui social network. La famiglia, inoltre, ha anche sporto regolare denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine. Ecco uno dei tanti appelli che circolano sui social, in cui si forniscono anche informazioni sul 23enne e su come era vestito al momento della scomparsa:

Cari amici, mi rivolgo a voi con il cuore pesante e la speranza che possiate aiutarci. Francesco Oddo, di 23 anni si è allontanato da casa dal mattino di ieri, ed è stato visto per l’ultima volta dirigersi verso Avellino. Come dalla foto, Francesco ha i capelli ricci, un po’ lunghi, indossava jeans e una giacca di pelle nera. Se avete notizie o lo avete visto, vi prego di contattarmi immediatamente. Ogni informazione è fondamentale in momenti come questi. Condividete questo post per raggiungere più persone possibile e aiutare a riportare Francesco a casa sano e salvo. Grazie per il vostro supporto”