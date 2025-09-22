La dea bendata bacia la Campania con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 19 e sabato 20 settembre sono stati centrati premi per un totale di 105.500 euro tra Napoli e la sua provincia.

Campania fortunata con il Lotto: vinti oltre 105mila euro tra Napoli e provincia

Nel capoluogo partenopeo, in via Colle Aminei, sono stati vinti 50mila euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. A Sant’Antonio Abate, invece, doppia vincita in via Roma: 25mila euro con un ambo e altri 12.500 euro con un secondo colpo fortunato, per un totale di 37.500 euro. Festa anche a Pozzuoli, dove un terno giocato in via Campana ha fruttato 18mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in tutta Italia premi per 7,8 milioni di euro. Dall’inizio del 2025 il montepremi complessivo sale così a oltre 948,9 milioni di euro.