Dopo una tregua nel weekend, torna il maltempo in Campania, con una fase di instabilità che ci avvicina progressivamente all’autunno. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo di colore Giallo per temporali che caratterizzeranno la giornata di domani, 17 settembre.

Campania, allerta meteo per il 17 settembre

La criticità idrogeologica riguarderà prevalentemente la fascia costiera regionale dalle 6 di domani mattina, martedì 17 settembre alle 6 di dopodomani, mercoledì 18 settembre. La particolare perturbazione in arrivo determina una incertezza previsionale: i temporali saranno repentini ma intensi a scala locale e potranno essere accompagnati da grandine, fulmini, raffiche di vento.

Le zone interessate, in dettaglio, sono: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).

Prestare attenzione al rischio idrogeologico determinato dai temporali: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e degli incendi dei mesi scorsi.

Le previsioni

L’instabilità dovrebbe caratterizzare tutta la settimana in corso. Già da lunedì 16 settembre sono previsti temporali sparsi nel pomeriggio. Il maltempo raggiungerà però il suo culmine nella giornata di mercoledì 18, quando arriveranno abbondanti precipitazioni. Anche le temperature massime sono in calo e non supereranno i 21-22 gradi. Da venerdì 20, invece, le condizioni meteo saranno in miglioramento e tornerà a splendere il sole e valori in linea con le medie stagionali.