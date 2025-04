Si sono finti carabinieri per ingannare una donna di 98 anni e rubarle tutti i suoi gioielli, comprese le fedi nuziali. Due giovani di 21 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati nel pomeriggio di giovedì 10 aprile in provincia di Salerno.

Campania. Fingendosi carabinieri derubano 98enne: due giovani arrestati in autostrada

I due malviventi erano riusciti a introdursi nell’abitazione dell’anziana a Potenza, guadagnandosi la sua fiducia con la falsa identità. Una volta dentro, hanno razziato tutti gli oggetti di valore presenti in casa, prima di darsi alla fuga a bordo di una Fiat 500 X.

La loro corsa è terminata nei pressi della barriera autostradale di Nocera Inferiore, lungo l’A3. Gli agenti della Polizia Stradale, insospettiti, hanno fermato il veicolo per un controllo e proceduto alla perquisizione: nascosti in una paratia sotto il cruscotto sono stati rinvenuti numerosi gioielli in oro e argento, tra cui le fedi con i nomi incisi della vittima e del marito. Ricostruiti i fatti, i due giovani sono stati arrestati e condotti nel carcere di Salerno, al termine delle formalità di rito.