Il maltempo non da tregua. La Protezione Civile della Campania, infatti, ha ulteriormente prorogato la vigente allerta meteo per piogge e temporali: considerati gli attuali scenari meteorologici resterà in vigore fino alle 21 di domani, lunedì 17 aprile.

Campania, prorogata l’allerta meteo fino a domani alle ore 21

Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali resta Giallo su tutto il territorio. Si raccomanda di prestare attenzione a possibili fenomeni franosi o caduta massi anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli legata alle piogge di questi giorni o a causa di condizioni particolarmente fragili del territorio.

I parchi pubblici cittadini e le spiagge resteranno off limits. Il comune di Napoli ha emesso un’ordinanza di chiusura. Per quanto riguarda le scuole, per il momento, resteranno aperte. Non si registrano criticità e dunque le lezioni avverranno in modo regolare.