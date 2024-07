Dramma all’ospedale “Luigi Corto” di Polla, nel salernitano, dove nel pomeriggio di ieri, 2 luglio, un neonato di 6 mesi è deceduto poco dopo l’ingresso al Pronto Soccorso.

Polla, dramma in ospedale: muore neonato di 6 mesi

Le cause del decesso non sono al momento note, il piccolo potrebbe essere stato ucciso da una setticemia le cui origini restano da chiarire. Immediatamente la famiglia ha allertato il 112 per sporgere denuncia di quanto accaduto.

I militari dell’arma della Compagnia di Sala Consilina hanno avviato le indagini e sequestrato la cartella clinica e tutta la documentazione medica del neonato, comprese le informazioni su eventuali assunzioni di farmaci.

Sulla vicenda anche la Procura di Lagonegro ha avviato un’indagine, la salma è stata sequestrata ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Con tutta probabilità l’autopsia verrà eseguita nei prossimi giorni e il corpo verrà poi restituito ai familiari per le esequie.