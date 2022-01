La variante Omicron continua a diffondersi in modo rapido anche se la sua aggressività non desta preoccupazione. In provincia di Avellino sono stati scoperti due focolai, in due diverse residenze per anziani che si trovano rispettivamente ad Ariano Irpino e a Grottaminarda.

Focolaio Covid Ariano Irpino

All’interno del Centro Minerva ad Ariano Irpino si registrano 17 positivi. Non è la prima volta che accade una situazione di questo in questa residenza sanitaria per anziani.

Nell’aprile 2020 era già scoppiato un focolaio Covid all’intero dell’Rsa con 23 positivi e purtroppo 4 decessi, e nel novembre dello stesso anno, con 10 pazienti risultati positivi.

Focolaio Covid Grottaminarda

L’altro focolaio è scoppiato invece presso il Centro Padre Pio a Grottaminarda, dove 6 persone sono risultate positive: si tratta di cinque pazienti e un operatore. La Rsa è molto grande e ospita circa 80 persone che, come da protocollo, sono state poste in isolamento.

In entrambi i casi la situazione sembra essere sotto costante monitoraggio, al fine di contenere la diffusione del contagio.