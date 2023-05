Ancora una protesta degli allevatori bufalini casertani. Un gruppo nutrito di persone si sono riversate in strada, bloccando con i trattori la circolazione su via Domizia, all’altezza della Rotonda dell’Agnena.

Campania, domiziana in tilt: in corso protesta degli allevatori bufalini

Motivo della manifestazione è il piano della Regione Campania di eradicazione della brucellosi e della Tb. Secondo gli allevatori bufalini, il piano avrebbe portato negli ultimi anni all’abbattimento di oltre 140mila bufale, di cui solo poco più dell’1% risultate realmente malate da analisi post-mortem, e alla chiusura di 400 aziende bufaline con 5000 posti di lavoro persi.

Pertanto chiedono, insieme ai rappresentati dal Coordinamento Unitario, l’apertura di un tavolo di confronto presso la Prefettura di Caserta con la Regione Campania e il Governo per discutere della messa in campo di un piano alternativo a quello regionale sulla base dell’odg adottato all’unanimità dal Parlamento e assunto dal Governo Nazionale.

Notevoli i disagi al circolazione, già rallentata dalla pioggia battente di questa mattina: centinaia di veicoli sono rimasti imbottigliati nel traffico e in questo momento si sta procedendo a passo d’uomo. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri per garantire che la protesta avvenga in totale sicurezza.