Arrivano le nuvole nel week-end che porteranno piogge nel corso di tutta la settimana. Per chi già aveva cominciato ad assaporare aria di primavera, complice anche le giornate che si allungano, dovrà aspettare ancora un po’.

Campania, domani giornata di primavera ma da domenica tornano le piogge

Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nubi sparse di passaggio e venti moderati provenienti da Sud-Est. La giornata di sabato 25 febbraio sarà all’insegna del tempo variabile e del caldo, con temperature sopra la media stagionale. A Napoli e sulla fascia costiera si potranno registrare massime anche di 20 gradi e ci saranno le condizioni favoreggi per una gita a mare. La svolta, però, è dietro l’angolo: da domenica una perturbazione proveniente dal Nord Europa riporterà di nuovo l’inverno anche al Sud.

Febbraio chiude con i temporali

Lo scenario metereologico comporterà cielo irregolare e nuvoloso, i fenomeni temporaleschi previsti tuttavia, non saranno di particolare rilievo. Domenica la giornata sarà caratterizzata da precipitazioni moderate o forti con una temperatura minima 11°C e una massima 15°C, Il maltempo durerà almeno fino alla metà della prossima settimana, rendendo instabili le condizioni meteo fino alla fine del mese di febbraio. Per rivedere di nuovo il cielo limpido bisognerà attendere gli inizi di marco con temperature in fase di rialzo.