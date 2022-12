In azione i Nas in Campania in vista delle festività natalizie. Sotto i riflettori gli esercizi commerciali di Salerno, che sta registrando un maggiore afflusso di turisti grazie alle “Luci d’Artista”. Controlli in corso anche ad Avellino e a Benevento e nelle loro rispettive province.

Controlli dei Nas in Campania: chiusi laboratori e pasticcerie

L’attività dei carabinieri si sono concentrate soprattutto nel mese di dicembre. In questi 20 giorni i militari dell’Arma hanno dunque operato controlli in circa 70 attività commerciali, sequestrando 850 confezioni di luminarie considerate pericolose e 5 quintali di dolci tipici del Natale conservati in pessime condizioni igienico-sanitarie. Al termine delle operazioni sono state elevate multe per un totale di 20.500 euro.

Avvalendosi della collaborazione del personale delle Asl di riferimento, i militari del Nucleo Antisofisticazione hanno anche provveduto a chiudere, a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate, numerosi esercizi commerciali. Nel mirino delle forze dell’ordine sono finiti una pasticceria, un laboratorio di produzione dolciaria, una pescheria e tre depositi di alimenti di supermercati. Circa un milione e mezzo di euro l’importo delle sanzioni amministrative inflitte ai trasgressori.