Operazione “Befana sicura” messa a segno questa settimana dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Caserta e della Stazione dei Carabinieri di Marcianise. Sotto chiave 200 chili di dolciumi “fuorilegge” ed elevate sanzioni amministrative per circa 25mila euro.

Campania, operazione Befana Sicura: sequestrati 200 chili di dolciumi

I militari hanno controllato decine di esercizi commerciali e punti vendita della provincia casertana dove sono state riscontrate irregolarità amministrative inerenti la normativa specifica del settore agroalimentare.

In particolare nei comuni di Curti, Marcianise, Capodrise, Maddaloni le difformità hanno riguardato svariati punti vendita, nei quali è stata accertata la commercializzazione di migliaia di dolciumi di tipologia mista e mini snacks, posti in vendita alla rinfusa all’interno di ceste, risultati sprovvisti, in tutto o in parte, della prescritta etichettatura riguardante le informazioni obbligatorie al consumatore.

I prodotti erano privi di confezione di immissione al commercio, nonché carenti dell’indicazione degli ingredienti e della data di di scadenza. Infine, è stata anche accertata la messa in vendita di “cioccolatini e caramelle” di diversa tipologia, risultati completamente anonimi e mancanti di qualsivoglia indicazione di etichettatura.

La campagna si è conclusa con il sequestro di circa 200 kg di prodotti dolciari agroalimentari tra cioccolatini, caramelle e merendine e con l’irrogazione da parte dei militari forestali di sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi 25000,00 euro.