Una diretta Instagram da parte di alcuni ragazzi. E fin qui non ci sarebbe da meravigliarsi. Ma quando poi si scopre il luogo dal quale sono andati live si capisce la gravità della situazione.

Diretta su Instagram dal carcere

Alcuni detenuti del carcere di Carinola, nel casertano, hanno infatti tenuto una diretta sul social network dalle celle del penitenziario. La live ha consentito ai detenuti di essere in collegamento con soggetti esterni e stando a chi ha avuto modo di vederla, pare che nel corso della diretta si sia parlato anche di droga.

“Abbiamo già avvertito la direzione del carcere – ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francese Emilio Borrelli -. Al di là del singolo episodio, che singolo non è dato che è un fenomeno sempre più in crescita, crediamo sia arrivato il momento per prevedere misure più stringenti per fermare gli utilizzi impropri dei cellulari e il traffico di telefonini introdotti all’interno delle carceri casomai schermandoli per impedire questo fenomeno inaccettabile. Con questi strumenti non soltanto i boss sono in grado di comunicare con l’esterno e, quindi, di avere ancora il comando per le strategie criminali, ma attraverso l’utilizzo delle piattaforme social, criminali e clan stanno dando vita ad una vera propaganda che bisogna interrompere a tutti i costi”.