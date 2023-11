Dentifrici, deodoranti e trucchi per donna, numerosi contenitori di cera depilatoria ma anche tanti collutori. Sono circa 60.000 gli articoli sequestrati dai militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento durante un controllo effettuato nell’ambito dei servizi di tutela alla salute dei consumatori.

Campania. Deodoranti, dentifrici e trucchi illegali: scatta il sequestro

La merce confiscata era in esposizione per la vendita all’interno di un esercizio commerciale del beneventano, gestito da un titolare di origine cinese. L’uomo è stato sanzionato per oltre 25.823 euro.

L’introduzione sul mercato di prodotti non conformi agli standard di sicurezza può provocare danni reali e significativi alla salute dei consumatori, specialmente in settori delicati come quello dell’igiene. La mancanza di informazioni in lingua italiana riguardo alle sostanze contenute, le istruzioni sull’utilizzo e le precauzioni da adottare può rappresentare un grave e concreto pericolo per coloro che acquistano tali beni.