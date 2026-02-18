Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato, all’unanimità, sulla base della delibera proposta dalla Giunta delle Elezioni, la convalida dei Consiglieri eletti. Il Capo dell’Opposizione, Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale nel Governo Italiano, che ricopre anche la carica di Deputato della Repubblica Italiana, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere regionale, in quanto incompatibile con quella di parlamentare.

Campania, Cirielli si dimette da consigliere regionale: “Ma continuerò a lavorare per la mia Regione”

“La Giunta ha fatto un lavoro corretto nelle rispetto della legge ed è oggettiva la incompatibilità che riguarda anche la Camera dei Deputati e, per questo, annuncio le mie dimissioni da Consigliere regionale e di optare per la carica di Parlamentare e per l’incarico governativo che sto svolgendo anche per la stabilità nell’esercizio di queste importanti funzioni”, ha detto il Vice Ministro Cirielli. Che ha aggiunto: “Compio questa scelta con una certa sofferenza perché mi sono candidato a Presidente della Regione Campania con grande orgoglio ed onore e perché amo la mia Regione e, per questo, continuerò a lavorare per la Campania e rivolgo un grande in bocca al lupo al Consiglio regionale, affinché possa espletare al meglio le sue funzioni, e all’Opposizione, che è ben strutturata e composta da persone che hanno esperienza e competenza, e che sono certo che farà bene il suo lavoro, nell’ottica che ho tracciato”.

Il Vice Ministro Cirielli ha anche rivolto auguri di buon lavoro al Presidente della Giunta regionale “perché la Campania è in un momento difficile ed occorre creare le condizioni affinché possa lavorare al meglio e certamente il Presidente Giorgia Meloni farà tutto quanto necessario per non far mancare il necessario supporto del Governo alla nostra Regione”.

Le reazioni

“Ringrazio il Vice Ministro e Capo dell’Opposizione Cirielli per il lavoro svolto in questi due mesi insieme sul piano istituzionale – ha detto il Presidente della Regione Campania Roberto Fico – , un lavoro prezioso per la Campania, e gli auguro il meglio nel ruolo che ricopre che è importante per l’Italia e per la nostra Regione, ed anche noi faremo del nostro meglio anche per la migliore collaborazione tra le Istituzioni “.

“A nome del Consiglio Regionale della Campania, ringrazio il Vice ministro e Capo dell’Opposizione Cirielli per la collaborazione avuta nell’avvio di questa legislatura e nello svolgimento dei lavori del Consiglio, un lavoro ed una preziosa sinergia istituzionale che ha conferito una buona partenza alla nostra Istituzione”, ha aggiunto il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.