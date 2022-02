Meno tamponi e meno positivi in Campania. Ma è boom di decessi. Sono infatti 47 le nuove vittime da Covid-19 registrate nel bollettino di lunedì, 7 febbraio, diramato dall’Unità di Crisi della regione Campania.

Campania, bollettino Covid del 7 febbraio: boom di decessi

Sono in tutto 4.041 i nuovi positivi su 36.763 tamponi esaminati, 3.914 in meno di ieri con 30.196 test processati in meno. Di questi, 3.047 su 24.666 sono positivi al tampone antigenico mentre 994 su 12.097 sono positivi al tampone molecolare. Cala l’indice di positività al 10,99%, un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era all’11,88%. Sale a 9.331 il numero totale di vittime con i 47 decessi contabilizzati ieri. Leggera risalita anche dei ricoveri ospedalieri: 1.351 ricoverati con sintomi, sette in più di ieri, e 80 malati in terapia intensiva, due in più di ieri. Di seguito i dati:

Positivi del giorno: 4.041

Test: 36.763

Deceduti: 26

Report posti letto su base regionale: