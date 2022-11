Percorre trentacinque chilometri in bici a 11 anni per portare un fiore sulla tomba della nonna il giorno dei morti. E’ la commovente storia di Giovanni (nome di fantasia), un ragazzino di appena undici anni che da Manocalzati, in provincia di Avellino, è arrivato al cimitero di Montemarano.

Avellino, 35 chilometri in bici per portare un fiore alla bisnonna: la storia di Giovanni

Come spiega anche l’Ansa, il piccolo è sceso da casa senza alcun preavviso e si è messo in sella alla sua bici per percorrere trentacinque chilometri. La sua destinazione era il cimitero di un piccolo centro dell’Alta Irpinia, dove giace la nonna. In casa è subito scattato l’allarme: il bambino di 11 sembrava sparito nel nulla. I genitori hanno lanciato subito l’allarme, con appelli e fotografie pubblicate sui social.

Soltanto dopo ore di ansia e apprensione, nella tarda mattinata, è arrivato il sospiro di sollievo: Giovanni è stato riconosciuto da alcuni visitatori del cimitero di Montemarano che si sono messi immediatamente in contatto con i genitori. “Sono andato a salutare nonna”, si è giustificato, dopo essere stato riaccompagnato a casa. Per fortuna le sue condizioni di salute sono buone ma appare provato dai 35 chilometri di pedalata percorsi lungo strade provinciali. Per fortuna non ha subito incidenti durante il tragitto nonostante la grande distanza percorsa. Il bambino si era trasferito a Manocalzati con la famiglia in una casa di proprietà dopo il lutto che li aveva colpiti.