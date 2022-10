Si grida al miracolo a Fisciano, in provincia di Salerno, per una bambina sopravvissuta alla caduta dal terzo piano della sua abitazione.

Fisciano (Salerno), bimba precipita dal terzo piano ma è viva

La piccola, di due anni, sarebbe precipitata nel vuoto dal terzo piano della sua abitazione, alle 10, in corso San Vincenzo, a pochi passi dal Comune. L’impatto non è risultato fatale. Dopo gli immediati soccorsi, la piccola è stata trasportata dagli operatori del 118 prima all’ospedale di Salerno e poi trasferita al Santobono di Napoli.

Non sarebbe in pericolo di vita, sebbene – come specifica il Mattino – abbia riportato lesioni ed ematomi. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità dei genitori. Sul posto anche la scientifica per i rilievi del caso.