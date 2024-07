La dea bendata bacia la Campania. Sarà un’estate indimenticabile per un giocatore della provincia di Salerno che con una manciata di euro si è aggiudicato il premio da 1 milione.

Campania baciata dalla fortunata, con 4 euro vince 1 milione al 10eLotto

Il concorso del 10eLotto di martedì 16 luglio – scrive Agipronews – regala un milione di euro ad un giocatore di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, che indovinando un “10” con quattro euro si porta a casa la seconda vincita più alta dell’anno al 10eLotto.

La regione va a segno anche in provincia di Napoli, a Monte di Procida, dove sono stati centrati 50mila euro con un “7 Oro”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25,9 milioni di euro, per un totale di oltre 2,14 miliardi da inizio anno.