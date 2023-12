Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio sull’A2 autostrada del Mediterraneo poco prima dello svincolo di Atena Lucana, in provincia di Salerno. Un’autocisterna, per cause in corso di aggiornamento, è uscita fuori strada. Nell’incidente ha perso la vita il conducente dell’autocisterna, un uomo di Caggiano.

Incidente mortale ad Atena Lucana: traffico bloccato

Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco di Sala Consilina, le ambulanze del 118 ed il personale Anas. Si sta occupando dei rilievi la Polizia di Stato.

Il traffico, in direzione nord, è completamente bloccato. I veicoli che viaggiano in direzione Salerno dovranno uscire allo svincolo di Sala Consilina per poter poi imboccare nuovamente l’autostrada ad Atena Lucana.