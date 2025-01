Un drammatico episodio si è verificato sulla Strada Provinciale 296, nel territorio del comune di San Mango Sul Calore, in provincia di Avellino. Un uomo di 74 anni, originario della zona, si trovava alla guida della sua storica Bianchina, una delle icone automobilistiche degli Anni Sessanta, quando un incendio è divampato improvvisamente dal vano motore.

Campania, auto di “Fantozzi” in fiamme: miracolato il conducente di 74 anni

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, accortosi del fumo e delle fiamme, ha avuto la prontezza di fermarsi immediatamente e di mettersi in salvo. Fortunatamente, non ha riportato ferite, ma ha vissuto attimi di grande paura. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Avellino, che sono riusciti a domare l’incendio, e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montella, per effettuare i rilievi e stabilire le cause del rogo. Purtroppo, la Bianchina è andata completamente distrutta.

La Bianchina: un simbolo di stile e storia italiana

L’auto coinvolta nell’incidente era una Bianchina, modello che rappresenta un autentico pezzo di storia automobilistica italiana. Prodotta dalla Autobianchi, azienda poi inglobata dalla Fiat e ora parte del gruppo Stellantis, la Bianchina fece il suo debutto negli Anni Sessanta, diventando rapidamente uno status symbol dell’epoca. Nonostante il suo prezzo elevato – oltre mezzo milione di lire, una cifra considerevole per quei tempi – la Bianchina conquistò il cuore degli italiani grazie al suo design elegante e alla sua versatilità. Negli anni è stata protagonista anche del mondo del cinema e della televisione: dalla mitica versione bianca che accompagnava le tragicomiche avventure di Ugo Fantozzi, alla versione Cabriolet rossa guidata da Audrey Hepburn in Come rubare un milione di dollari e vivere felici (1966).