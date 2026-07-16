Campania. Assorbenti gratis nelle scuole: la proposta del consigliere D’Errico

una provocazione tagliente ma efficace quella del consigliere reginale davide d’errico che nel corso dell’ulima seduta di consiglio ha proposto una mozione, poi votata all’unanimità, che prevede che nelle scuole siano messi a disposizione assorbenti gratuitamente per le studentesse. Una proposta che mira a ridurre le diseguaglianze di genere e ad affrontare il tema della cosiddetta povertà mestruale. In Italia l’iva sugli assorbenti al 10%, una tra le più alte d’Europa dove in media è intorno a 4%.