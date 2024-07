Nuova ondata di caldo africano pronta ad abbattersi sull’Italia. La seconda settimana di luglio inizia all’insegna delle temperature bollenti di un’anticiclone sub-tropicale che investirà gran parte della Penisola.

Campania, arriva il caldo africano: nei prossimi giorni si sfioreranno i 40 gradi

Come spiegano gli esperti, un promontorio di aria calda di origine africana si estenderà tra il Mediterraneo e l’Europa orientale, portando non solo tempo asciutto ma anche temperature che supereranno le medie stagionali di 6-8 gradi. L’anticiclone consoliderà ulteriormente la fase stabile che il Centro-Sud sta già attraversando da settimane.

Le temperature saliranno tra martedì 9 luglio e mercoledì 10 luglio, con un incremento di tre-quattro gradi rispetto alle medie climatiche stagionali. Il caldo sarà più intenso nelle aree interne, non mitigate dall’azione delle brezze tirreniche. In particolare si supereranno i 35°, e in alcuni casi si sfioreranno i 40°.

Dove farà più caldo

Le aree maggiormente colpite dal caldo saranno le valli di Avellino e Benevento, nel Casertano, la Piana di Nola e Sarno, la valle del Sele e l’entroterra vesuviano potranno sperimentare una lunga serie di giornate con massime comprese tra 34 e 38°C. Valori più contenuti, invece, ma in condizioni di maggiore umidità e afa, lungo i litorali e sui quartieri costieri di Napoli e Salerno.