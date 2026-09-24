Campania, allerta meteo da giovedì 24 a venerdì 25 settembre: previsti temporali notturni

Maltempo in Campania previsto nella notte tra giovedì e venerdì. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 22 di stasera, giovedì 24 settembre alle 16 di venerdì 25 settembre.

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale su tutta la Campania. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità e incertezza previsionale: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. Le precipitazioni dovrebbero essere concentrate soprattutto nelle ore notturne e all’alba con tendenza al miglioramento nella mattinata di domani.